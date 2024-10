Valencia, i soccorritori al lavoro per liberare strade e case dal fango (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la violenta tempesta che ha devastato Valencia i soccorritori sono entrati in azione per liberare le strade e le abitazioni dal fango. 95 i morti nella Regione Valenciana, in Castiglia-La Mancia e in Andalusia. Sono ancora decine i dispersi, le cui ricerche da parte dei vigili del fuoco, coadiuvati dall'esercito, sono riprese mercoledì mattina mentre ora l'allerta arancione si sposta sulla Catalogna. Liberoquotidiano.it - Valencia, i soccorritori al lavoro per liberare strade e case dal fango Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la violenta tempesta che ha devastatosono entrati in azione perlee le abitazioni dal. 95 i morti nella Regionena, in Castiglia-La Mancia e in Andalusia. Sono ancora decine i dispersi, le cui ricerche da parte dei vigili del fuoco, coadiuvati dall'esercito, sono riprese mercoledì mattina mentre ora l'allerta arancione si sposta sulla Catalogna.

Valencia, i soccorritori al lavoro per liberare strade e case dal fango

(LaPresse) Dopo la violenta tempesta che ha devastato Valencia i soccorritori sono entrati in azione per liberare le strade e le abitazioni ...

Valencia devastata, si cercano i dispersi. Il premier Sànchez in visita

AGI - La Spagna è sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la regione di Valencia provocando almeno 95 morti. Il bilancio è purtroppo provvisorio mentre continuano le operazioni di ricer ...

Alluvione Dana, soccorritori al lavoro per cercare i dispersi. Polemiche sull’alert inviato tardi alla popolazione

Secondo le autorità spagnole i dispersi «sono molti» ma non c’è un numero quantificato per il momento. La Francia ha offerto di inviare in aiuto 250 vigili del fuoco. Il ministero dell’Interno in una ...

Maltempo in Spagna: aumentano i morti: 95. Si cercano numerosi dispersi

Circa un migliaio di soldati sono dispiegati nella regione di Valencia assieme a vigili del fuoco, polizia e soccorritori al lavoro per localizzare possibili sopravvissuti e per sgombrare le zone colp ...