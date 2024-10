Lettera43.it - Umbria, chiesta l’archiviazione per Donatella Tesei grazie allo stop dell’abuso d’ufficio

Leggi tutto 📰 Lettera43.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La procura di Perugia ha inoltrato alla sezione del giudice per le indagini preliminari una ridi archiviazione per un caso di presunto abuso, ritenendo non sussistente l’ipotesi di reato a seguito della recente riforma Nordio. Il fascicolo vede coinvolte, presidente della Regionee candidata con il centrodestra alle prossime elezioni, e Paola Agabiti, assessore regionale al bilancio, alla programmazione europea e al turismo. Le due erano iscritte nel registro degli indagati in merito a un bando da 10,7 milioni di euro destinato alla costituzione della filiera umbra del tartufo, denaro provenienti dai fondi europei per lo sviluppo rurale.