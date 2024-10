Dilei.it - Totti e Marialuisa Jacobelli, cosa è davvero successo in albergo: parla l’amico

Leggi tutto 📰 Dilei.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’affaire tra Francescocontinua a far chiacchierare. E mentre l’ex giocatore della Roma è tornato a sorridere accanto alla compagna Noemi Bocchi, con la quale ha di recente trascorso una vacanza a Miami, emergono nuovi dettagli dell’incontro incon la giornalista sportiva ed influencer. Are questa volta è una persona molto vicina al Pupone, che ha spiegatoaccaduto tra i due nell’hotel romano dove sono stati pizzicati dai paparazzi. Francescohatradito Noemi Bocchi con? La storia si ripete. Venti anni fa Flavia Vento parlò di una liaison segreta con Francescomentre il calciatore stava per sposare Ilary Blasi, incinta del primo figlio Cristian. Oggiha apertamente confessato un flirt con il romano, già impegnato da quasi tre anni con Noemi Bocchi.