Torta mantovana | con mandorle e pinoli

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Laè una specialità di Prato, strano vero?! Leggenda narra che Pellegrino Artusi, scrittore e gastronomo toscano del XIX secolo, abbia gustato questo dolce per la prima volta in un convento mantovano. Di ritorno a Prato, dove risiedeva, passò la ricetta ad un suo amico, famoso pasticcere della zona, che iniziò a prepararla e a venderla rendendola celebre in tutta la regione e oltre. Per nostra fortuna, non servono però abilità o professionalità particolari per realizzarla, anzi. Si tratta, infondo, di unamargherita arricchita dae sommersa di zucchero a velo. È deliziosa e davvero molto appagante. Solitamente sparisce in un baleno, ma se così non fosse, si mantiene umida e soffice per 4 giorni sotto alla campana di vetro.