Thiago Motta amaro: "Non è quello che vogliamo". C'è solo una buona notizia per la Juve (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancora un pareggio in campionato per la Juventus, che non va oltre il 2-2 contro il Parma: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta Si ferma nuovamente la Juventus, che soffre di 'pareggite' soprattutto di fronte al pubblico amico dell'Allianz Stadium. solo 2-2 contro il Parma nel turno infrasettimanale di campionato, con gli ospiti due volte in vantaggio e ripresi dal duo statunitense McKennie-Weah. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itDopo lo scoppiettante 4-4 in rimonta con l'Inter, la remuntada odierna lascia l'amaro in bocca questa volta ai bianconeri di Thiago Motta: "Non è il risultato che volevamo, il pareggio non ci soddisfa.

INVOLUZIONE DIFENSIVA – “Vuole dire tante cose. Oggi abbiamo concesso troppe ripartenze, nella fase difensiva tante cose non sono andate bene. La più importante è la gestione tecnica nell’ultimo ...

L'allenatore bianconero ha analizzato la partita pareggiata con il Parma sottolineando i problemi dei suoi ...

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in casa contro il Parma Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Juve contro il ...

Non permettere all'avversario di ripartire ogni volta che si commette un errore specie contro le squadre che usano gli esterni e ripartono in velocità. In certi momenti abbiamo sofferto per errori ...