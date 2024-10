Terrasini, tentano l'assalto alla cassaforte di un distributore di benzina ma il colpo va in fumo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Provano a rubare la cassaforte di un distributore di benzina ma qualcosa va storto e fuggono a mani vuote. Una banda ha tentato la scorsa notte di mettere a segno un furto in un'area di servizio della Carboil, a Terrasini, che si trova lungo la strada statale 113. Dopo aver divelto un'inferriata Palermotoday.it - Terrasini, tentano l'assalto alla cassaforte di un distributore di benzina ma il colpo va in fumo Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Provano a rubare ladi undima qualcosa va storto e fuggono a mani vuote. Una banda ha tentato la scorsa notte di mettere a segno un furto in un'area di servizio della Carboil, a, che si trova lungo la strada statale 113. Dopo aver divelto un'inferriata

Tentano di aprire la cassaforte dell’area di servizio: il colpo sfuma

(livesicilia.it)

TERRASINI – Ladri in azione a Terrasini, nel Palermitano. Nel mirino è finito il distributore di benzina Carboil che si trova sulla strada statale 113: i malviventi hanno divelto l’inferriata e spacca ...

