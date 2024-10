‘Stranezze’ nei Concorsi al Comune di Benevento, scatta la denuncia allo Sportello Anticorruzione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDal 16 settembre è attivo presso la sede di ACU (Associazione Consumatori Utenti) in Benevento, via Girolamo Vitelli n 90, lo Sportello Anticorruzione e Trasparenza amministrativa. I Cittadini che finora si sono rivolti allo Sportello hanno segnalato soprattutto il servizio Rifiuti con le Tariffe TARI e le “stranezze” dei Concorsi al Comune di Benevento per la assunzione di diversi profili professionali. Le informazioni ricevute sono oggetto di approfondimenti da parte dello Sportello che a dicembre produrrà due dossier. L'articolo ‘Stranezze’ nei Concorsi al Comune di Benevento, scatta la denuncia allo Sportello Anticorruzione proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - ‘Stranezze’ nei Concorsi al Comune di Benevento, scatta la denuncia allo Sportello Anticorruzione Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDal 16 settembre è attivo presso la sede di ACU (Associazione Consumatori Utenti) in, via Girolamo Vitelli n 90, loe Trasparenza amministrativa. I Cittadini che finora si sono rivoltihanno segnalato soprattutto il servizio Rifiuti con le Tariffe TARI e le “stranezze” deialdiper la assunzione di diversi profili professionali. Le informazioni ricevute sono oggetto di approfondimenti da parte delloche a dicembre produrrà due dossier. L'articoloneialdilaproviene da Anteprima24.it.

