Stefano Viezzi firma con la Alpecin-Deceuninck. Giovane promessa italiana all’estero, come Lorenzo Finn (Di giovedì 31 ottobre 2024) Stefano Viezzi è una delle promesse più brillanti del ciclismo italiano ed è balzato agli onori della cronaca sportiva durante l’inverno, quando si è laureato Campione del Mondo juniores nel ciclocross. Il 18enne friulano, che ha alzato al cielo anche la Coppa del Mondo di categoria (imponendosi in undici eventi su diciotto disputati), punta a essere protagonista anche su strada, dove in questa annata agonistica ha raccolto il successo alla Coppa Palazzolo, il settimo posto in classifica generale al sempre rilevante Giro della Lunigiana e la quinta piazza al Trofeo Top Automazioni. Stefano Viezzi vuole continuare a crescere, è molto ambizioso e il suo talento è stato valutato in maniera positiva dalla Alpecin-Deceuninck, tanto che la corazzata belga ha offerto un contratto biennale al classe 2006. Oasport.it - Stefano Viezzi firma con la Alpecin-Deceuninck. Giovane promessa italiana all’estero, come Lorenzo Finn Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è una delle promesse più brillanti del ciclismo italiano ed è balzato agli onori della cronaca sportiva durante l’inverno, quando si è laureato Campione del Mondo juniores nel ciclocross. Il 18enne friulano, che ha alzato al cielo anche la Coppa del Mondo di categoria (imponendosi in undici eventi su diciotto disputati), punta a essere protagonista anche su strada, dove in questa annata agonistica ha raccolto il successo alla Coppa Palazzolo, il settimo posto in classifica generale al sempre rilevante Giro della Lunigiana e la quinta piazza al Trofeo Top Automazioni.vuole continuare a crescere, è molto ambizioso e il suo talento è stato valutato in maniera positiva dalla, tanto che la corazzata belga ha offerto un contratto biennale al classe 2006.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:con– Deceuninck per crescere;-Deceuninck,con il vivaio: "Un grande passo per la mia carriera, ambiente ideale per crescere in entrambe le discipline";con la-Deceuninck. Giovane promessa italiana all’estero, come Lorenzo Finn;-Deceuninck, annunciati 5 nuovi innesti e 4 promozioni: c'ènel team development; Team Flanders – Baloise, il neopro’ Milan Lanhove completa il roster del 2025; VIDEO: Highlights Tappa 14 Vuelta a España 2024; Approfondisci 🔍

ALL'ALPECIN DECEUNINCK DEVELOPMENT ARRIVA L'IRIDATO DI CICLOCROSS STEFANO VIEZZI

(tuttobiciweb.it)

Il tema sicurezza in bici è approdato all’Ordine degli Avvocati di Milano, grazie ad un evento unico e pionieristico, voluto e proposto dall’avvocato Federico Balconi, insieme al professor Fabio ...

Stefano Viezzi alla corte di Mathieu van der Poel! Il Campione del mondo juniores di cross all'Alpecin Deceuninck Devo

(eurosport.it)

CICLOCROSS - Importante operazione di mercato che vede protagonista il Campione del Mondo juniores di cross. Stefano Viezzi è stato appena ingaggiato ...

Giro Regioni Ciclocross, la carica dei 400 a Tarvisio: al via anche il campione del mondo Stefano Viezzi

(puglialive.net)

La star della giornata sarà il campione del mondo di ciclocross, Stefano Viezzi, che gareggerà con la maglia iridata nel fango della sua regione. La variazione della partenza per le categorie ...

SALVIROLA. BERTOLINI IN GRAN FORMA, OKAY AGOSTINACCHIO, PELLIZOTTI E BORELLO

(tuttobiciweb.it)

Il valtellinese, della Fas Airport Services Guerciotti (foto Ossola), si ripete a distanza di 24 ore dal trionfo di Brugherio, e conquista la vittoria davanti ad Antonio Folcarelli, Stefano Viezzi, ...