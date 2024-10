Spillo, il ballerino e coreografo di Amici, ospite de La Maison della Danza (Di giovedì 31 ottobre 2024) Domenica 24 novembre 2024 arriva in città, ospite de La Maison della Danza, il ballerino e coreografo Simone “Spillo” Milani per uno stage imperdibile di hip hop. Il M° Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza, è da sempre convinto che il costante confronto con grandi Arezzonotizie.it - Spillo, il ballerino e coreografo di Amici, ospite de La Maison della Danza Leggi tutto 📰 Arezzonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Domenica 24 novembre 2024 arriva in città,de La, ilSimone “” Milani per uno stage imperdibile di hip hop. Il M° Roberto Scortecci, direttore artistico de La, è da sempre convinto che il costante confronto con grandi

Arriva in città, ospite de La Maison della Danza, il ballerino e coreografo Simone “Spillo” Milani di Amici

Domenica 24 novembre 2024 arriva in città, ospite de La Maison della Danza, il ballerino e coreografo Simone “Spillo” Milani per uno stage imperdibile di hip hop.

