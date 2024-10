Scopri “Bella Festa Brutta Gente”, Il Mixtape di Not Good (Di giovedì 31 ottobre 2024) Not Good, tra i talenti più apprezzati dell’hip hop italiano, ha pubblicato venerdì 18 ottobre 2024 il suo nuovo Mixtape “Bella Festa Brutta Gente”, per Epic/Sony Music Italy, un progetto che si presenta come un viaggio emotivo e personale, con una progressione che riflette la crescita artistica e interiore di Not Good. Ritorno Sulla Scena Musicale Italiana di Not Good con “Bella Festa Brutta Gente” Not Good, uno dei talenti più stimati dell’hip hop italiano, è pronto a sorprendere nuovamente il suo pubblico con il nuovo Mixtape “Bella Festa Brutta Gente”, uscito venerdì 18 ottobre per Epic/Sony Music Italy. Questo progetto costituisce un importante capitolo nella carriera dell’artista, segnando il suo ritorno ufficiale sulla scena musicale. https://epic.lnk. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Bella Festa Brutta Gente”, Il Mixtape di Not Good Leggi tutto 📰 Spettacolo.periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Not, tra i talenti più apprezzati dell’hip hop italiano, ha pubblicato venerdì 18 ottobre 2024 il suo nuovo”, per Epic/Sony Music Italy, un progetto che si presenta come un viaggio emotivo e personale, con una progressione che riflette la crescita artistica e interiore di Not. Ritorno Sulla Scena Musicale Italiana di Notcon “” Not, uno dei talenti più stimati dell’hip hop italiano, è pronto a sorprendere nuovamente il suo pubblico con il nuovo”, uscito venerdì 18 ottobre per Epic/Sony Music Italy. Questo progetto costituisce un importante capitolo nella carriera dell’artista, segnando il suo ritorno ufficiale sulla scena musicale. https://epic.lnk.

Not Good, l'album Bella Festa Brutta Gente: "Non cediamo alla corrente, dobbiamo nuotare"

(tg24.sky.it)

Not Good, l'album Bella Festa Brutta Gente: 'Non cediamo alla corrente, dobbiamo nuotare'

