Ryanair, passeggero molesto a bordo: fuma, beve e bestemmia. Il volo Valencia-Milano ritorna in Spagna (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha dell’incredibile quello che è acceduto su un volo Ryanair da Valencia a Milano; Un passeggero molesto ha costretto il pilota a fare ritorno in Spagna. Secondo il racconto degli altri passeggeri, l’uomo aveva mostrato segni di instabilità già prima dell’imbarco. Tuttavia, circa quindici minuti dopo il decollo, l’equipaggio ha contattato il centro di controllo d’area di Madrid per richiedere l’autorizzazione a invertire la rotta “a causa di un passeggero difficile a bordo”. Birra, musica e sigarette a bordo Stando a una ricostruzione del Corriere della Sera, il passeggero avrebbe consumato “diverse lattine di birra” mentre ascoltava musica ad alto volume e disturbava alcune donne, affermando: “Mi piace usare cocaina.” L’uomo avrebbe persino acceso una sigaretta durante il volo. Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha dell’incredibile quello che è acceduto su unda; Unha costretto il pilota a fare ritorno in. Secondo il racconto degli altri passeggeri, l’uomo aveva mostrato segni di instabilità già prima dell’imbarco. Tuttavia, circa quindici minuti dopo il decollo, l’equipaggio ha contattato il centro di controllo d’area di Madrid per richiedere l’autorizzazione a invertire la rotta “a causa di undifficile a”. Birra, musica e sigarette aStando a una ricostruzione del Corriere della Sera, ilavrebbe consumato “diverse lattine di birra” mentre ascoltava musica ad alto volume e disturbava alcune donne, affermando: “Mi piace usare cocaina.” L’uomo avrebbe persino acceso una sigaretta durante il

