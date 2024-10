Radiografia del made in Italy: al top energia e banche, flop delle tlc (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ un capitalismo di chiara impronta pubblica e dominato dai big del petrolio e del gas quello che viene fuori dalla fotografia scattata sulla base dei bilanci del 2023 dall’Area Studi di Mediobanc Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Radiografia del made in Italy: al top energia e banche, flop delle tlc Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ un capitalismo di chiara impronta pubblica e dominato dai big del petrolio e del gas quello che viene fuori dalla fotografia scattata sulla base dei bilanci del 2023 dall’Area Studi di Mediobanc Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:delin: al top energia e banche, flop delle tlc; Santacrac, L’Espresso in edicola; Da Melfi a Pomigliano,delle fabbriche a passo (molto) ridotto; Industrie culturali e creative, fondo di 30 milioni in 10 anni grazie alla ‘Legge sulin’; «Le imprese artigiane sono pronte al futuro, in salute e per nulla in estinzione»;in: Italian Padel; Approfondisci 🔍

Radiografia del made in Italy: al top energia e banche, flop delle tlc

(ilfoglio.it)

Per Mediobanca, a guidare i risultati del capitalismo italiano nel 2023 sono le aziende a controllo statale. Svettano i player del settore energetico, bancario e assicurativo, mentre le imprese delle ...

Il valore del Made in Italy: dalle industrie di marca quasi 90 miliardi al sistema-Paese

(msn.com)

È un importo pari al 4,2% del Pil. Il contributo al fisco sfiora i 29 miliardi di euro. Il presidente Mutti: “Ora servono leggi per favorire crescita ...

Contraffazione: in 9 mesi oltre 2.300 applicazioni della legge sul Made in Italy

(msn.com)

E’ quanto emerge dal Rapporto Cnalcis, realizzato dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mimit, sulle attività svolte per la lotta alla contraff ...

100% Made in Italy

(rds.it)

Protagonisti noti e meno noti del Made in Italy raccontati da RDS, dal lunedì al venerdì, nell'appuntamento con l'attualità delle 19.57.