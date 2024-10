Perché Elon Musk ha comprato in segreto una super villa per i suoi 11 figli e le loro madri (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il multimiliardario vuole riunire tutta la sua famiglia in un complesso da 35 milioni di dollari. Al momento si è trasferita solo Shivon Zilis, dirigente di Neuralink, la start-up di tecnologia cerebrale con cui ha avuto tre gemelli con la fecondazione in vitro. La villa potrebbe essere solo l'inizio di un progetto più ambizioso. Fanpage.it - Perché Elon Musk ha comprato in segreto una super villa per i suoi 11 figli e le loro madri Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il multimiliardario vuole riunire tutta la sua famiglia in un complesso da 35 milioni di dollari. Al momento si è trasferita solo Shivon Zilis, dirigente di Neuralink, la start-up di tecnologia cerebrale con cui ha avuto tre gemelli con la fecondazione in vitro. Lapotrebbe essere solo l'inizio di un progetto più ambizioso.

Perché Elon Musk ha comprato in segreto una super villa per i suoi 11 figli e le loro madri

L'allarme demografico di Elon Musk Negli ultimi anni Elon Musk ha portato avanti una campagna per contrastare il calo dei tassi di natalità. Secondo il miliardario il crollo demografico potrebbe fare ...

Perché Elon Musk (che tifa Trump) ha il conflitto d’interessi più grande del mondo

Nel mondo reale, invece, Elon Musk (sopra nella foto con Donald Trump ... eventuali profitti di queste imprese. Infine Musk non ha intenzione di vendere le proprie quote, soprattutto in Tesla, perché ...

Perché dobbiamo prendere sul serio Elon Musk

Un'anteprima del nuovo libro di Alessandro Aresu, "Geopolitica dell'intelligenza artificiale", in uscita per Feltrinelli il 22 ottobre.

Elon Musk e il ruolo nella campagna di Trump: è lui la vera October surprise delle elezioni Usa

L'analisi del Washington Post: "Nessun miliardario americano ha giocato con la politica" come sta facendo il fondatore di Tesla " Elon Musk è l'October surprise di queste elezioni". E' quanto scrive i ...