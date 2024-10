Notizie.com - Notte di Luce, partiti in migliaia per la grande processione di fede a Napoli: “Gesù è la felicità” – DIRETTA –

Leggi tutto 📰 Notizie.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) È partita da piazza Dante aladidi, l’evento che sta vedendo la partecipazione di moltissimi cittadini. “è la” e poi “Ci hai salvati“, si legge su striscioni e cartelloni.di persone, tutte unite dallainCristo, pronte a diventare testimoni di speranza, stanno sfilando in questi minuti lungo le strade di. Il capoluogo partenopeo è teatro in questi minuti di un evento unico nel suo genere per ili: ladi. Persone di ogni età, dopo essere stati accolti da canti in piazza Dante, sono partite indiinper ladi: “è la” (NOTIZIE.COM FOTO) – Notizie.