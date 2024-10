Tpi.it - Nonno balla al funerale del nipote 15enne: “È stato un atto d’amore, quella danza mi ha salvato” | VIDEO

Leggi tutto 📰 Tpi.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)aldel: “Èun” Ha fil giro del web ilche mostraGinore davanti la bara delKevin Gentilin, morto a soli 15 anni in un incidente stradale a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Intervidal Corriere della Sera,Gino ha spiegato comegli abbia permesso di non impazzire: “A salvarmi èproprio quel ballo. Quando ho finito dire davanti alla bara di mio, nella testa ho sentito distintamente la sua voce. Mi ha detto: ‘Grazie’. E all’improvviso mi sono sentito svuotato, come se molta disofferenza che mi portavo dentro, se ne fosse uscita”.