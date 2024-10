Bergamonews.it - Nella Capitale un grande Volley Bergamo: Cese Montalvo trascina Parisi alla vittoria

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma.impavido: competitiva e coraggiosa, a Roma la squadra diriesce a restarepartita trovando la strada della. Arrivata in 4 set grazie a un gioco di squadra incisivo,forza in attacco epungente battuta che ha piegato le resistenze della formazione capitolina. L’avvio è un gioco di equilibri che rende difficile decifrare quale direzione prenderà il match. Ma il gioco di forza di, sul 15 pari, porta allo stacco che indirizza il primo set grazie ai colpi di tutti gli attaccanti messi in gioco da Ashley Evans. La varietà dei colpi mette fuori gioco Roma anche nel secondo parziale grazie a un tris di attacchi: Manfredini (7, 85%), Mlejnkova (4) e(5). Le padrone di casa però non si fermano e accorciano, rispondendo con Rotor e Orvosova.