MotoGP Bagnaia | Situazione terribile a Valencia pressione c’è sempre

Leggi tutto 📰 Sportface.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Astanno vivendo un momento, siamo vicini a loro perché in Italia, lo scorso anno, è successa una cosa simile. Sostituirlo con Assen? Va bene ma là farà freddo. L’annullamento della ultima gara potrebbe non essere giusto ma non sono io a decidere. Lac’èma è bello trovarsi in questaanche se devi essere il più veloce e non devi fare errori. Di certo Jorge si trova in vantaggio in classifica perciò servirà calma e competitività. Io non posso fare errori”, ha chiuso il campione del mondo della Ducati”. Queste le parole di Peccoin conferenza stampa piloti alla vigilia delle prime prove libere del GP di Malesia.: “c’è” SportFace.