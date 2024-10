Oasport.it - Moto2, il weekend di Sepang tra Ogura che festeggia il titolo e diversi piloti a caccia di una vittoria importante

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Siamo pronti ad alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato disi andrà a concludere la seconda tripletta asiatica e, dopo quanto accaduto in Thailandia, ci attendiamo unda “liberi tutti” che potrà davvero farci divertire. Per quale motivo? Semplice, Aiha ufficialmente chiuso i conti e ha messo le mani suliridato. Il nipponico del team Boscoscuro MT, infatti, con il secondo posto di Buriram ha raggiunto quota 261 punti, mettendo tra sé ed Aron Canet un confortante +60 che ha deciso il campionato. La graduatoria della classe mediana prosegue in questo modo: al terzo posto Sergio Garcia con 179 punti, quarto Fermin Aldeguer con 175, quinto Manuel Gonzalez con 170 e sesto Alonso Lopez con 168.