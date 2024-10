Mister Movie | Idris Elba sarà il protagonista del film d’azione e thriller Hammer Down, prodotto da Oppenheimer (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Idris Elba, vincitore del Golden Globe, sarà il protagonista del nuovo thriller d’azione Hammer Down, prodotto da Black Bear e dal celebre Charles Roven, già noto per film come Oppenheimer. Elba, che ha recentemente doppiato Knuckles nella serie spin-off Sonic, sarà coinvolto anche nella produzione di Hammer Down, che segna un nuovo e avvincente capitolo della sua carriera. Trama: Un Viaggio Carico di Pericolo In Hammer Down, Idris Elba interpreta Mac, un esperto autotrasportatore che si dedica al trasporto di merci riservate, seguendo la regola del “nessuna domanda”. Tutto prende una piega drammatica quando, in un incarico speciale, Mac porta con sé sua figlia adolescente. Presto, padre e figlia diventano il bersaglio di un gruppo di criminali decisi a mettere le mani sul Misterioso carico. Mistermovie.it - Mister Movie | Idris Elba sarà il protagonista del film d’azione e thriller Hammer Down, prodotto da Oppenheimer Leggi tutto 📰 Mistermovie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., vincitore del Golden Globe,ildel nuovoda Black Bear e dal celebre Charles Roven, già noto percome, che ha recentemente doppiato Knuckles nella serie spin-off Sonic,coinvolto anche nella produzione di, che segna un nuovo e avvincente capitolo della sua carriera. Trama: Un Viaggio Carico di Pericolo Ininterpreta Mac, un esperto autotrasportatore che si dedica al trasporto di merci riservate, seguendo la regola del “nessuna domanda”. Tutto prende una piega drammatica quando, in un incarico speciale, Mac porta con sé sua figlia adolescente. Presto, padre e figlia diventano il bersaglio di un gruppo di criminali decisi a mettere le mani sulioso carico.

