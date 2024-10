Dailymilan.it - Milan, recupero importante per Paulo Fonseca in vista della gara col Monza

(Di giovedì 31 ottobre 2024)perindella gara in trasferta con il Monza: Alvaro Morata avrà una riserva in più Arrivano buone notizie In casa: oltra ad Alvaro Morata,potrà contare anche sull’apporto di Luka Jovic per la sfida con il Monza. L’ex Fiorentina ha recuperato dal problema fisico al pube, che lo aveva fermato ai box nelle ultime gare e nella giornata di 30 ottobre è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Il serbo potrà, quindi, essere convocato dal tecnico portoghese.la situazione di Tammy Abraham, che sente ancora un leggero fastidio alla spalla destra e non si sa ancora se riuscirà a recuperare per la trasferta di Monza, quello di Jovic è un, che permette adi avere un’alternativa in caso di problemi fisici per Alvaro Morata.