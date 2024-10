Liberoquotidiano.it - Milan, il silenzio del club su Paulo Fonseca (e le pesantissime indiscrezioni su Leao)

Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Qualche giorno fa la società, nelle vesti di Furlani, avrebbe gentilmente chiesto adi recuperare il patrimonio Rafaelma lui avrebbe altrettanto gentilmente respinto la richiesta. Decido io se, come e quando rimetterlo in campo, questa è stata più o meno la risposta. E, in linea di principio, è sacrosanta: quando un allenatore esegue alla lettera le richieste della società, non è più un allenatore. È anche sacrosanto lasciare in panchinaper ricordargli che non è diointerra, il punto è perché lo fai. Se lo tieni fuori per inviare un segnale, ecco, lo hai fatto. Se invece vuoi farlo fuori del tutto allora è un altro discorso e ci sta che la società ti chieda di non sperperare un patrimonio economico, oltre che tecnico.