Microbiota intestinale e immunoterapia: la scoperta che predice l'efficacia nel trattamento del melanoma

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente studio dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano ha rivelato un legame significativo tra i batteri intestinali e la risposta all’nei pazienti affetti daavanzato. Questo lavoro di ricerca non solo fornisce indizi sui pazienti che potrebbero beneficiare maggiormente del, ma potrebbe anche portare allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, come un vaccino mirato. I risultati, pubblicati sulla rivista ‘Cell Host and Microbe’, sono il frutto di un progetto coordinato da Luigi Nezi e coinvolgono vari istituti, tra cui l’Istituto Nazionale Tumori ‘Fondazione Pascale’ di Napoli. Un’indagine clinica approfondita L’indagine ha coinvolto 23 pazienti affetti dainoperabile, tutti candidati a ricevere terapie immunologiche.