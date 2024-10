Meteo, quando torna la pioggia sull’Italia: le previsioni di Giuliacci (Di giovedì 31 ottobre 2024) Social. Meteo, quando torna la pioggia sull’Italia: le previsioni di Giuliacci. L’autunno 2024 era inziato con un clima decisamente insolito: piogge e freddo. Ora la situazione in Italia sembra essersi stabilita di nuovo grazie all’alta pressione che sta attraversando il nostro Paese. Ma quanto durerà il bel tempo? E quando arriverà la pioggia? A rispondere a queste domande è stato il colonnello Mario Giuliacci. Tvzap.it - Meteo, quando torna la pioggia sull’Italia: le previsioni di Giuliacci Leggi tutto 📰 Tvzap.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Social.la: ledi. L’autunno 2024 era inziato con un clima decisamente insolito: piogge e freddo. Ora la situazione in Italia sembra essersi stabilita di nuovo grazie all’alta pressione che sta attraversando il nostro Paese. Ma quanto durerà il bel tempo? Earriverà la? A rispondere a queste domande è stato il colonnello Mario

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: altro carico di pulviscolo sahariano in arrivo su Italia e gran parte d'Europa;: nuova GOCCIA FREDDA su ITALIA peggiorata dal CALDO a 40 gradi;: SETTEMBRE, raffica di PERTURBAZIONI everamente ECCESSIVA sull'Italia. PROIEZIONI UFFICIALI;, su Italia ancorae neve - LaPresse; Maltempo: allerta, neve esu Italia; Ciclone in Adriatico accelera i forti venti. Grandine, temporali,e neve su Italia; Approfondisci 🔍

Meteo, Giuliacci dà la data del ribaltone d'autunno: "Quando torna la pioggia"

(iltempo.it)

Temperature stabili e clima asciutto. Il meteo in Italia è caratterizzato dall'alta pressione dopo un inizio di autunno piovoso. Mentre la Spagna fronteggia il disastro provocato dalla tempesta "dana" ...

Meteo: quando torna la pioggia? La previsione di Mario Giuliacci

(meteogiuliacci.it)

Dopo una prima parte di autunno particolarmente piovosa, soprattutto al Centro-Nord, negli ultimi giorni l'alta pressione si è presa di prepotenza la scena e le condizioni meteo sono diventate decisam ...

Che tempo farà nei prossimi giorni: stop alle piogge, torna il sole su gran parte dell’Italia

(blitzquotidiano.it)

Dopo settimane di maltempo e alluvioni, il clima in Italia si avvia verso una fase di stabilità grazie all’anticiclone africano.

Previsioni meteo, torna la pioggia sull’Italia. E il freddo? Ecco quando arriverà

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Previsioni meteo, torna la pioggia sull’Italia. E il freddo? Ecco quando arriverà ...