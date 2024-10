Mercurio nel tonno in scatola: qual è la marca che ne ha di più e com'è la situazione in Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una nuova inchiesta rivela che molte marche di tonno in scatola presentano nei propri prodotti livelli di Mercurio ben oltre il limite consentito Notizie.virgilio.it - Mercurio nel tonno in scatola: qual è la marca che ne ha di più e com'è la situazione in Italia Leggi tutto 📰 Notizie.virgilio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una nuova inchiesta rivela che molte marche diinpresentano nei propri prodotti livelli diben oltre il limite consentito

Tonno in scatola contaminato dal mercurio: “Trovate tracce nel 100% dei campioni analizzati”

(repubblica.it)

Due organizzazioni ambientaliste francesi hanno fatto esaminare confezioni provenienti da cinque paesi europei, tra cui l’Italia. “L’Europa riveda i limiti ...

Tonno e mercurio, i produttori: nessun rischio per la salute

(ilsole24ore.com)

La risposta delle aziende di Ancit alla denuncia di Bloom-Foodwatch: «Qualità, sicurezza alimentare e salubrità del tonno in scatola sono un’assoluta priorità per l’industria italiana delle conserve i ...

Ancit: nessun mercurio nel tonno in scatola venduto in Italia

(askanews.it)

Roma, 30 ott. (askanews) – “Qualità, sicurezza alimentare e salubrità del tonno in scatola sono un’assoluta priorità per l’industria italiana delle conserve ittiche. Ripristiniamo la realtà dei fatti, ...

“Il 100% del tonno in scatola è contaminato da mercurio, bisogna adottare misure urgenti”: Bloom e Foodwatch lanciano l’allarme

(ilfattoquotidiano.it)

Bloom e Foodwatch si sono rivolte direttamente alla Commissione europea, chiedendo che venga adottato per il tonno un limite di mercurio più basso, al pari di quello stabilito per altre specie meno ...