Maternità surrogata, Roccella: “Mai istigato nessuno a denunciare” (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA – “Io non ho mai istigato nessuno a denunciare, né i medici, né altri. Del resto, da libertaria, non ho mai denunciato nessuno, casomai mi sono autodenunciata perché penso che se una legge non piace si fa una battaglia per cambiarla o si fa disobbedienza civile assumendosene le conseguenze, e non si cerca di eluderla, di aggirarla. Semplicemente, interpellata al volo a margine di un evento che riguardava un altro tema, ho detto un’ovvietà: che i pubblici ufficiali e i medici, come è noto, possono essere fra questi, segnalano eventuali violazioni delle leggi. A ogni professione corrispondono regole specifiche e a maggior ragione questo vale per un medico, per la particolarità e la delicatezza del rapporto di cura. Lopinionista.it - Maternità surrogata, Roccella: “Mai istigato nessuno a denunciare” Leggi tutto 📰 Lopinionista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA – “Io non ho mai, né i medici, né altri. Del resto, da libertaria, non ho mai denunciato, casomai mi sono autodenunciata perché penso che se una legge non piace si fa una battaglia per cambiarla o si fa disobbedienza civile assumendosene le conseguenze, e non si cerca di eluderla, di aggirarla. Semplicemente, interpellata al volo a margine di un evento che riguardava un altro tema, ho detto un’ovvietà: che i pubblici ufficiali e i medici, come è noto, possono essere fra questi, segnalano eventuali violazioni delle leggi. A ogni professione corrispondono regole specifiche e a maggior ragione questo vale per un medico, per la particolarità e la delicatezza del rapporto di cura.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Maternità: "Non hoistigato nessuno a denunciare, né i medici, né altri"; Gestazione per altri e obbligo di denuncia per i medici, cosa ha detto; Maternitàistigato nessuno a denunciare; Maternitàistigato nessuno a denunciare;: "istigato i medici a denunciare la maternità";istigato nessuno a denunciare la maternità

Roccella: mai istigato nessuno a denunciare la maternità surrogata

(sanita24.ilsole24ore.com)

“L’utero in affitto da alcuni non è percepito come reato, e neanche come un disvalore: la legge Varchi è stata salutata con entusiasmo, per esempio, dalle reti internazionali del ...

Maternità surrogata, Roccella: mai istigato nessuno a denunciare

(quotidiano.net)

Roma, 30 ott. (askanews) -"Io non ho mai istigato nessuno a denunciare, né i medici, né altri. Del resto, da libertaria, non ho mai denunciato nessuno, casomai mi sono autodenunciata perché penso che ...

Maternità surrogata, Roccella: "Non ho mai istigato nessuno a denunciare, né i medici, né altri"

(msn.com)

Dopo l’introduzione della legge che ha reso un reato la maternità surrogata all'estero, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella ha precisato il suo pensiero sulla questione delle denunce dei medic ...

Maternità surrogata, Roccella: "Mai istigato nessuno a denunciare, né medici né altri"

(palermomania.it)

(Adnkronos) - "Non ho mai ... Roccella, rispondendo al question time a un'interrogazione sulle dichiarazioni relative ad asseriti obblighi per i medici derivanti dalla recente normativa in materia di ...