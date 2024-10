Quotidiano.net - Mangia una zuppa e muore per botulino. Si indaga per omicidio colposo

Leggi tutto 📰 Quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024 – Ha aperto una scatola di. L’hata e si è sentita male. E’ stata ricoverata ma non ce l’ha fatta. Così è morta un’anziana donna romana. A rischiare la vita è stata anche la figlia che con lei avevato lo stesso alimento. Ora, la magistratura vuole vederci chiaro. La procura di Roma ha infatti aperto un fascicolo di indagine pera carico di ignoti dopo la morte di un'anziana per avvelenamento daavvenuta a fine settembre. La donna, come riferisce 'Repubblica' che ha anticipato la notizia, aveva comprato unadi carciofi in un supermercato e dopo averlata è morta. Anche la figlia, che aveva assaggiato la stessa minestra, è stata ricoverata in ospedale e ha rischiato la vita.