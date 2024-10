Manfredi: “Le città sono i fattori di criticità per il clima” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“I cambiamenti climatici vanno affrontati su varie scale. Le città rappresentano un luogo di grande criticità perché c’è una maggiore concentrazione di temperatura, di persone e di attività”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione del Consiglio straordinario per la Giornata mondiale delle città che quest’anno è dedicata al tema ‘I giovani come promotori del cambiamento sul clima: favorire l’azione locale per la sostenibilità urbana’. Anteprima24.it - Manfredi: “Le città sono i fattori di criticità per il clima” Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“I cambiamentitici vanno affrontati su varie scale. Lerappresentano un luogo di grandeperché c’è una maggiore concentrazione di temperatura, di persone e di attività”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, in occasione del Consiglio straordinario per la Giornata mondiale delleche quest’anno è dedicata al tema ‘I giovani come promotori del cambiamento sul: favorire l’azione locale per la sostenibilità urbana’.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Incidenti a Napoli, il sindaco: «Sì ai 30 chilometri orari e subito più telecamere»; Incidenti, allarme rosso a Napoli e in provincia. Edice sì al limite di velocità a 30 all'ora; Napoli 12esima per criminalità in Italia, ma si intravede la svolta: il Piano del Sindaco; Qualile città italiane dove è più facile trovare lavoro e fare carriera: la classifica; San Gennaro ha fatto il miracolo,: "Proteggere Napoli e crescere, servono nuovi alberghi"; Napoli,e gli affitti brevi: «Serve legge nazionale»; Approfondisci 🔍

Manfredi all’Anci: “Più soldi e assunzioni per salvare i Comuni”

(napoli.repubblica.it)

«Senza soldi non si cantano messe. E saremo costretti a dire ai nostri cittadini che alcune cose non le possiamo fare più. Questo vale per tutti noi». Gaetano Manfredi parla così nella sede nazionale ...

Napoli, Manfredi: La città ha imboccato la strada giusta

(ildenaro.it)

“La strada imboccata dalla città è quella giusta, è una strada che dobbiamo percorrere che è fatta di sviluppo economico della città, crescita, redistribuzione, quindi anche riduzione dei divari e for ...

Clima: Manfredi, Mediterraneo è hotspot a maggior rischio

(ansa.it)

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito all'alluvione che ha colpito la città di Valencia in Spagna, nel corso del suo intervento al Consiglio comunale straordinario sul tema dei cambia ...

Napoli tra le città dove i turisti si fermano più a lungo, Manfredi: “Successo travolgente”

(vesuviolive.it)

Napoli fa il pieno di turisti e si attesta tra le città con le permanenze più lunghe d'Italia: a confermarlo è il sindaco Manfredi.