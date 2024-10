Romadailynews.it - Live Roma-Torino: termina il riscaldamento

Leggi tutto 📰 Romadailynews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)– Dopo la debacle di Firenze latorna subito in campo ospitando all’Olimpico ildi Vanoli, in una partita che per i giallorossi assume i tratti dell’ultima spiaggia, sia per Juric, il quale mai è stato così a rischio, che per il morale di calciatori e tifo, che definire sotto i piedi e bollente è riduttivo. A cura del nostro inviato A.T.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fèe, Konè, Zalewski; Pisilli, Baldanzi; Dybala.A disp.: Ryan, Marin, Saud, Dahl, Sangarè, Cristante, Hummels, Paredes, Pellegrini, Soulè, El Shaarawy, Shomurodov.All.: Ivan Juric.(3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria.A disp.: Paleari, Donnarumma, Dembelè, Walukiewicz, Sosa, Pedersen, Balcot, Ciammaglichella, Tameze, Vlasic, Nije, Karamoh.All.: Paolo Vanoli.