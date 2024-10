Liliana Segre: ‘dopo il 7 ottobre non sono più la stessa persona’ (Di giovedì 31 ottobre 2024) La senatrice parla anche degli insulti e delle minacce che riceve ''Seguo, faccio querele, so molto bene che ho la scorta perché sono odiata e minacciata' Imolaoggi.it - Liliana Segre: ‘dopo il 7 ottobre non sono più la stessa persona’ Leggi tutto 📰 Imolaoggi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La senatrice parla anche degli insulti e delle minacce che riceve ''Seguo, faccio querele, so molto bene che ho la scorta perchéodiata e minacciata'

