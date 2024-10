Lepore-Bignami, il faccia a faccia. Un confronto post alluvione: "Pronti a collaborare per la città" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un incontro faccia a faccia. Un’occasione per fare il punto sulla situazione post alluvione, sulla tenuta di fiumi, torrenti e canali, su quello che c’è da fare e sull’ordine delle priorità secondo cui agire. All’insegna, soprattutto, di "uno spirito di collaborazione" invocato in maniera bipartisan negli ultimi giorni. Matteo Lepore e Galeazzo Bignami si sono incontrati ieri mattina, negli uffici di Palazzo d’Accursio, per mettere nero su bianco le esigenze di Bologna l’alluvionata e capire, ora, quali sono i prossimi passi da compiere. Insieme, per il bene della città. Un dialogo positivo e costruttivo tra il sindaco e il viceministro alle Infrastrutture, da quanto filtra. Lepore, ieri, ha anche scritto alla prima cittadini di Valencia, María José Catalá, per esprimere solidarietà alla popolazione alluvionata e offrire massima disponibilità su quello che ci sarà da fare. Ilrestodelcarlino.it - Lepore-Bignami, il faccia a faccia. Un confronto post alluvione: "Pronti a collaborare per la città" Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un incontro. Un’occasione per fare il punto sulla situazione, sulla tenuta di fiumi, torrenti e canali, su quello che c’è da fare e sull’ordine delle priorità secondo cui agire. All’insegna, soprattutto, di "uno spirito di collaborazione" invocato in maniera bipartisan negli ultimi giorni. Matteoe Galeazzosi sono incontrati ieri mattina, negli uffici di Palazzo d’Accursio, per mettere nero su bianco le esigenze di Bologna l’alluvionata e capire, ora, quali sono i prossimi passi da compiere. Insieme, per il bene della. Un dialogo positivo e costruttivo tra il sindaco e il viceministro alle Infrastrutture, da quanto filtra., ieri, ha anche scritto alla prima cittadini di Valencia, María José Catalá, per esprimere solidarietà alla popolazione alluvionata e offrire massima disponibilità su quello che ci sarà da fare.

