Ladri, tifosi violenti e parcheggiatori abusivi: 40 provvedimenti del Questore, in 5 nei guai per la rissa a Nocera (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha emesso 40 avvisi orali, il Questore della Provincia di Salerno, nei confronti di altrettanti soggetti che vivono in Comuni della provincia, ritenuti, sulla base di recenti condotte, socialmente pericolosi ed in grado di ripetere i propri comportamenti antigiuridici. Particolarmente elevata è Salernotoday.it - Ladri, tifosi violenti e parcheggiatori abusivi: 40 provvedimenti del Questore, in 5 nei guai per la rissa a Nocera Leggi tutto 📰 Salernotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha emesso 40 avvisi orali, ildella Provincia di Salerno, nei confronti di altrettanti soggetti che vivono in Comuni della provincia, ritenuti, sulla base di recenti condotte, socialmente pericolosi ed in grado di ripetere i propri comportamenti antigiuridici. Particolarmente elevata è

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:abusivi: 40 provvedimenti del Questore, in 5 nei guai per la rissa a Nocera; Approfondisci 🔍

parcheggiatori abusivi -27519

(livornopress.it)

Livorno Press. è una testata giornalistica senza obbligo di registrazione, art 3-bis del Decreto Legge 103/2012 e successive modificazioni. Tutto il materiale è copyright di Livorno Press. I diritti ...

Parcheggiatori abusivi a Salerno, il sindaco Napoli: "Una piaga"

(salernotoday.it)

"Una piaga". Lo definisce così il fenomeno dei parcheggiatori abusivi il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. A margine della presentazione dell'evento "In vino civitas", il primo cittadino ha ...

Catania, sette parcheggiatori abusivi e recidivi: individuati e sanzionati

(livesicilia.it)

CATANIA – Sette parcheggiatori abusivi che non avevano osservato il divieto di accesso ad alcune aree urbane, il cosiddetto Dacur, emesso nei loro confronti dal Questore, sono stati individuati ...

Napoli, parcheggiatori abusivi: denunciata una donna

(ilmattino.it)

ha condotto un’operazione mirata contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nella zona di via Pietravalle. Durante l’intervento è stata fermata una donna già nota alle forze dell’ordine ...