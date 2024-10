La Juve pareggia in casa col Parma. La vittoria resta un miraggio (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Juventus e Parma hanno pareggiato 2-2 nella gara della decima giornata di Serie A giocata all'Allianz Stadium di Torino. Ancora una gara senza vittoria per i bianconeri che sono arrivati ora a quota sei pareggi proprio come i ducali. Ottima la prova della squadra guidata da Pecchia: il Parma non faceva punti in casa della Juventus dal pari per 3-3 del febbraio 2019. Subito partenza in salita per la Juventus che al terzo minuto si è trovata inaspettatamente sotto di un gol. Un Parma attivo fin dai primi istanti di gioco ha trovato il vantaggio con Delprato: su un traversone di Bernabé, è arrivata la sponda di Balogh, e l'esterno numero 15 dei ducali ha colpito di testa battendo Di Gregorio. Agi.it - La Juve pareggia in casa col Parma. La vittoria resta un miraggio Leggi tutto 📰 Agi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI -ntus ehannoto 2-2 nella gara della decima giornata di Serie A giocata all'Allianz Stadium di Torino. Ancora una gara senzaper i bianconeri che sono arrivati ora a quota sei pareggi proprio come i ducali. Ottima la prova della squadra guidata da Pecchia: ilnon faceva punti indellantus dal pari per 3-3 del febbraio 2019. Subito partenza in salita per lantus che al terzo minuto si è trovata inaspettatamente sotto di un gol. Unattivo fin dai primi istanti di gioco ha trovato il vantaggio con Delprato: su un traversone di Bernabé, è arrivata la sponda di Balogh, e l'esterno numero 15 dei ducali ha colpito di testa battendo Di Gregorio.

Finisce 2-2 tra Juventus e Parma allo Stadium, un pareggio che fa scivolare i bianconeri a -7 dal Napoli capolista.

