Il franchise di Animali Fantastici è stato cancellato a causa della serie Tv su Harry Potter per Jude Law

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’attore Eddie Redmayne, che ha interpretato il magizoologo Newt Scamander nella trilogia scritta da J.K. Rowling, ha detto a ComicBook questa settimana che gli spettatori “probabilmente hanno” visto l’ultima volta il suo personaggio sul grande schermo dopo che la Warner Bros. ha rinominato ildi Wizarding World semplicemente ““. E oraLaw, che ha interpretato il giovane Silente in due dei tre capitoli di, suggerisce che la Warner Bros. ha abbandonato i piani per il quarto e il quinto film di. “So che è sicuramente in sospeso“, ha detto Law a Variety. “Immagino che, ora che stanno realizzandocomeTV, probabilmente ci metteranno le loro energie. Di sicuro non ho sentito che c’è qualcosa all’orizzonte“.