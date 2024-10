Ilfoglio.it - Il filo che lega Mattarella, Meloni e Panetta nel pressing su Moody’s

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Potevano sembrare un po’ fuori contesto le parole del presidente della Repubblica, pronunciate durante cerimonia di premiazione dei Cavalieri del lavoro, sulle agenzie di rating. Ma non erano affatto casuali. Sono il frutto, se non di una strategia, quanto meno di un dialogo costante che, sul sistema economico del paese, il Quirinale tiene da un lato con Palazzo Chigi e dall’altro con la Banca d’Italia. Dopo aver sottolineato la buona performance del pil italiano negli ultimi cinque anni, superiore a Francia e Germania, citando i dati di Bankitalia il Capo dello stato ha segnalato il “balzo” del nostro paese: “La posizione netta sull’estero, a giugno di quest’anno, era creditoria per circa 225 miliardi di euro. Una dimensione enorme: il 10,5 per cento del pil – ha detto Sergio–.