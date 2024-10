Inter-news.it - Highlights Serie A | Atalanta-Monza 2-0, Samardzic entra e decide

(Di giovedì 31 ottobre 2024), partita delle 20.45 del mercoledì della decima giornata diA 2024-25, si è concluso sul risultato di 2-0. La Dea continua la sua ascesa in campionato, battendo anche la squadra di Nesta grazie ai cambi, molto bene. Questo il video con tutti i gol e glidella partita giocata al Gewiss Stadium. INGRESSI DECISIVI –2-0 nella partita della decima giornata diA. In una partita che sulla carta sembrava piuttosto semplice i bergamaschi trovano difficoltà e faticano a rendersi pericolosi nel corso dei 90 minuti. Pochi tiri, poche occasioni da una parte e dall’altra e il gol annullato nel secondo tempo al. Sul cross di Samuel Vignato non toccato da nessuno e finito in rete l’arbitro fischia un fallo in area di rigore di Danilo D’Ambrosio per una spinta sul difensore avversario.