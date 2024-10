Hanno provato ad assaltare Fendi coma una portavalori: i chiodi in strada, i furgoni rubati e la fuga nei campi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Hanno cercato di assaltare Fendi come se fosse una portavalori. Mezzanotte, i furgoni rubati a bloccare le vie d’accesso alla città e i chiodi distesi sulle strade per evitare che qualcuno potesse interferire nell’operazione. L’obiettivo era garantirsi un colpo indisturbato allo stabilimento produttivo di Fendi, marchio di abbigliamento e accessori di lusso, con sede a campiglione, frazione di Fermo, dove, come ogni sera un carico di scarpe era pronto per la spedizione del mattino successivo. Secondo le ricostruzioni citata da Ansa, i malviventi – almeno quattro, incappucciati e forse armati – avevano sottratto i furgoni necessari per l’operazione nella vicina Rapagnano (Fermo). Da lì si erano spostati rapidamente, posizionando i mezzi rubati in punti strategici per isolare la zona. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024)cercato dicome se fosse una. Mezzanotte, ia bloccare le vie d’accesso alla città e idistesi sulle strade per evitare che qualcuno potesse interferire nell’operazione. L’obiettivo era garantirsi un colpo indisturbato allo stabilimento produttivo di, marchio di abbigliamento e accessori di lusso, con sede aglione, frazione di Fermo, dove, come ogni sera un carico di scarpe era pronto per la spedizione del mattino successivo. Secondo le ricostruzioni citata da Ansa, i malviventi – almeno quattro, incappucciati e forse armati – avevano sottratto inecessari per l’operazione nella vicina Rapagnano (Fermo). Da lì si erano spostati rapidamente, posizionando i mezziin punti strategici per isolare la zona.

