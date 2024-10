Lapresse.it - Gp Valencia, Marquez: “Correre sarebbe un errore”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Diversi i commenti sul possibile annullamento del Gp di, ultima gara della stagione: “La mia sensazione è chiara, come pilota spagnolo mi piacerebbe fare un Gran Premio in Spagna, e ancor di più in uno dei circuiti che mi piacciono di più e dove c’è sempre una bella atmosfera, ma la situazione è quella che è e prima di tutto dobbiamo aiutare tutte le persone che sono rimaste senza casa, che in questo momento non hanno tetto, cibo, tutto il resto”, ha dichiarato il pilota spagnolo Marc Márquez al quotidiano sportivo AS e Relevo.com. “Le immagini sono terrificanti; siamo lontani, ma lo abbiamo seguito da vicino e fa molto male vedere le persone in quelle condizioni, e come ‘Dana’ ha colpito