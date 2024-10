Gli artisti inglesi Swift e Curran in visita a San Ferdinando (Di giovedì 31 ottobre 2024) San Ferdinando ha accolto gli artisti inglesi David Swift e Lynne Curran per programmare una serie di eventi per celebrare l'arte e la creatività, arricchendo l'offerta culturale e artistica della città. David Swift, pronipote di Jonathan Swift, celebre autore dei “Viaggi di Gulliver”, e Lynne Reggiotoday.it - Gli artisti inglesi Swift e Curran in visita a San Ferdinando Leggi tutto 📰 Reggiotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sanha accolto gliDavide Lynneper programmare una serie di eventi per celebrare l'arte e la creatività, arricchendo l'offerta culturale eca della città. David, pronipote di Jonathan, celebre autore dei “Viaggi di Gulliver”, e Lynne

Gli artisti David Swift e Lynne Curran in visita a San Ferdinando

Gli artisti inglesi David Swifgt e Lynne Curran in visita a San Ferdinando: in programma laboratori creativi e incontri con la comunità ...

