Giuli ha scelto chi sostituirà Spano dopo le dimissioni: è Valentina Gemignani

(Di giovedì 31 ottobre 2024)sarà il nuovo capo di gabinetto al Ministero della Cultura, attualmente diretto da Alessandro. Secondo fonti affidabili,Francesco, dimessosi la scorsa settimana.arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dove ricopriva l’incarico di vicecapo di gabinetto, portando con sé un’esperienza consolidata nelle istituzioni pubbliche. Chi èè un dirigente di prima fascia del MEF, con una solida formazione giuridica e amministrativa. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Teramo, è un avvocato specializzato in Management delle Amministrazioni Pubbliche. Oltre al suo ruolo al MEF, siede nel Consiglio di amministrazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e fa parte dell’Osservatorio Nazionale per il Diritto allo Studio Universitario.