Gioia del Colle: presentata la stagione teatrale del “Rossini” Spettacoli dal 20 novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: Un intreccio perfetto tra prosa, musica e danza. Un viaggio senza tempo, scandito da ritmi incalzanti e coinvolgenti, da rappresentazioni piene di suspense e intrise di storia, letteratura e arte, da spazi dedicati alla riflessione su tematiche sociali estremamente attuali. È stata presentata questa sera, nella sala Javarone di Palazzo San Domenico, la stagione 2024/2025 del Teatro Rossini di Gioia del Colle, realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Puglia Culture. Noinotizie.it - Gioia del Colle: presentata la stagione teatrale del “Rossini” Spettacoli dal 20 novembre Leggi tutto 📰 Noinotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: Un intreccio perfetto tra prosa, musica e danza. Un viaggio senza tempo, scandito da ritmi incalzanti e coinvolgenti, da rappresentazioni piene di suspense e intrise di storia, letteratura e arte, da spazi dedicati alla riflessione su tematiche sociali estremamente attuali. È stataquesta sera, nella sala Javarone di Palazzo San Domenico, la2024/2025 del Teatrodidel, realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Puglia Culture.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Richiesta di modifica del disciplinare della D.O.P. “Mozzarella didel”;2023/24 DEL TEATRO COMUNALE ROSSINI DIDEL; Teatro Pubblico Pugliese: da giovedì 1 a domenica 4 febbraio 12 spettacoli in 15 città ; Bari – “Disordine: Il caos che rigenera”,in conferenza stampa la rassegna di Cultura e Armonia; La SIECO lotta ad armi pari ma la spuntaDel.; Libri,del: Chiara Curione presenta “Leggende in videochiamata”; Approfondisci 🔍

Cinema Gioia del Colle

(mymovies.it)

A circa due anni da È stata la mano di Dio, Paolo Sorrentino torna a Napoli per raccontare la vita di una donna di nome Partenope. Espandi Parthenope è una incantevole giovane donna nata dalle acque ...

Cinema Gioia del Colle

(mymovies.it)

A circa due anni da È stata la mano di Dio, Paolo Sorrentino torna a Napoli per raccontare la vita di una donna di nome Partenope. Espandi Parthenope è una incantevole giovane donna nata dalle acque ...

Previsioni Meteo Gioia Del Colle Oggi

(3bmeteo.com)

A Gioia Del Colle oggi nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. tornano le nubi in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la ...

Teatro, a Gioia del Colle per due giorni in scena “La stanza di Jacob” di Virginia Woolf

(pugliain.net)

"La stanza di Jacob" di Virginia Woolf, sarà messa in scena nel Palazzo Romano di Gioia del Colle nei giorni 26 e 27 ottobre prossimo ...