Genoa-Fiorentina, Palladino: "Vogliamo dare continuità a questo momento" Genoa-Fiorentina giovedì 31 ottobre alle ore 18.30 allo stadio Ferraris di Genova. Turno infrasettimanale di serie A Partita valida per la decima giornata di campionato diretta da Daniele Chiffi, sezione A.I.A. di Padova. Assistenti Giovanni Baccini e Marcello Rossi, A.I.A. di Conegliano e dell'A.I.A. di Biella. Quarto ufficiale Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Per Var e Avar Federico La Penna, della sezione di Roma 1 e Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. Fiorentina di Raffaele Palladino reduce dal 5-1 della vittoria con la Roma. Alberto Gilardino non convoca Balotelli: "Lo abbiamo concordato con lui. Mario è arrivato con grandissima motivazione, ho parlato tanto con lui ma in questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro con la squadra e lavori fisici a parte".

Neppure il tempo di festeggiare il roboante 5-1 di domenica sulla Roma che l'ha proiettata nell'alta classifica, la Fiorentina è già concentrata sulla delicata trasferta di giovedì contro il Genoa con ...

Il tecnico dei viola ha parlato ai microfoni dei media ufficiali della Fiorentina in vista della partita di giovedì 31 ottobre con i rossoblù ...

Balotelli al Genoa. "Ho voglia di ricominciare" L'attaccante arrivato alla corte di Gilardino resterà legato al Grifone fino a giugno 2025. L'incontro con i… Leggi ...

Il tecnico della Fiorentina presenta la sfida contro il Genoa di giovedì prossimo. Grande fiducia per il recupero del difensore classe 2005. Sul versante opposto ci sarà il probabile debutto di Balote ...