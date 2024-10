Diasen fa il suo debutto nell’ADI Index 2024 con CorkPhilia: un passo verso il Compasso d’Oro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’azienda marchigiana Diasen, conosciuta per la sua innovativa produzione nel settore della bioedilizia, ha compiuto un importante passo nella sua carriera industriale. Per la prima volta, l’azienda è stata inclusa nell’ADI Index 2024, un significativo riconoscimento che potrebbe aprire le porte al prestigioso Compasso d’Oro del 2026. Il prodotto che ha catturato l’attenzione dell’Osservatorio permanente dell’ADI è CorkPhilia, un sistema applicativo di finitura che punta a coniugare comfort, sostenibilità e design. CorkPhilia: un prodotto innovativo per il design sostenibile CorkPhilia rappresenta una nuova frontiera nel design degli interni, unendo le caratteristiche estetiche a quelle funzionali, focalizzandosi sull’innovazione e il benessere degli spazi abitativi. Gaeta.it - Diasen fa il suo debutto nell’ADI Index 2024 con CorkPhilia: un passo verso il Compasso d’Oro Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’azienda marchigiana, conosciuta per la sua innovativa produzione nel settore della bioedilizia, ha compiuto un importantenella sua carriera industriale. Per la prima volta, l’azienda è stata inclusa, un significativo riconoscimento che potrebbe aprire le porte al prestigioso Comdel 2026. Il prodotto che ha catturato l’attenzione dell’Osservatorio permanente dell’ADI è, un sistema applicativo di finitura che punta a coniugare comfort, sostenibilità e design.: un prodotto innovativo per il design sostenibilerappresenta una nuova frontiera nel design degli interni, unendo le caratteristiche estetiche a quelle funzionali, focalizzandosi sull’innovazione e il benessere degli spazi abitativi.

