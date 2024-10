Conticini "Così divento Tootsie al Lyrick" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Sono felicissimo di tornare al Lyrick, ci sono sempre stato con i miei musical, è un portafortuna". Paolo Conticini non nasconde l’emozione per la nuova sfida: l’attore è protagonista, insieme a Enzo Iacchetti, di “Tootsie” (nelle foto), nuovo musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo e tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con Dustin Hoffman che dopo i trionfi di Broadway, per la prima volta in Europa arriva nei teatri italiani. “Tootsie“ sarà al Lyrick, in prima nazionale, domani e sabato sempre alle 21.15 nell’evento che inaugura la stagione “Edizione straordinaria” del Lyrick, organizzata da ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali (prevendite su TicketItalia e TicketOne). Lanazione.it - Conticini "Così divento Tootsie al Lyrick" Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Sono felicissimo di tornare al, ci sono sempre stato con i miei musical, è un portafortuna". Paolonon nasconde l’emozione per la nuova sfida: l’attore è protagonista, insieme a Enzo Iacchetti, di “” (nelle foto), nuovo musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo e tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con Dustin Hoffman che dopo i trionfi di Broadway, per la prima volta in Europa arriva nei teatri italiani. ““ sarà al, in prima nazionale, domani e sabato sempre alle 21.15 nell’evento che inaugura la stagione “Edizione straordinaria” del, organizzata da ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali (prevendite su TicketItalia e TicketOne).

Conticini "Così divento Tootsie al Lyrick"

(lanazione.it)

L’attore protagonista con Enzo Iacchetti del nuovo musical che debutta domani e sabato ad Assisi. Si inaugura la stagione ...

(msn.com)

Roma, 30 ottobre 2024 – “Dustin Hoffman? Mi arrendo già alla D” scherza Paolo Conticini salendo, a 55 anni, sui tacchi di Tootsie col pensiero al blockbuster diretto da Sydney Pollack, arrivato sullo ...

(italiamagazineonline.it)

Debutta in Italia, per la prima volta in Europa, il musical “Tootsie”, adattato e diretto da Massimo Romeo Piparo, ispirato all’iconico film di Sydney Pollack ...

(musical.it)

TOOTSIE Musica e testi di David Yazbek Libretto di Robert Horn Tratto dalla storia di Don McGuire e Larry Gelbart e dal film Columbia Pictures prodotto da Punch Production, interpretato da Dustin Hoff ...