Como-Lazio | Fabregas vuole l' impresa sui biancocelesti probabili formazioni e orari tv

(Di giovedì 31 ottobre 2024)30 ottobre 2024 - Non c’è tempo per prendere fiato in questa stagione di Serie A. Subito dopo le partite del weekend arriva il turno infrasettimanale, pronto a mettere nuovamente in discussione tutte le gerarchie maturate nel fine settimana. Persi tratterà di un vero e proprio test per capire le potenzialità di entrambe le: da una parte la coraggiosa squadra di, dall’altra quella di Baroni a caccia di punti per continuare a mettere pressione alle rivali in zona Champions, in un trenino compatto di squadre a quota 16 punti. Una serata da brividi, per una partita che si giocherà nella serata di giovedì 31 ottobre 2024, la notte di Halloween, con calcio di inizio alle ore 20:45. La squadra lariana va a caccia di continuità: dopo delle prime giornate complicate, i lombardi hanno trovato una loro identità, sbloccandosi anche in termini di risultati.