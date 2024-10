Fanpage.it - Come sarà l’inverno 2024 a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo dell’esperto e le temperature attese

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Potrebbe essere un inverno mite ama più in generale in tutta la. È questa la tendenza registrata negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico, con precipitazioni poco prolungate e fenomeni nevosi quasi del tutto assenti in pianura e nelle città. Ledovrebbero iniziare ad abbassarsi leggermente da metà novembre. Da monitorare le possibili irruzioni artiche a gennaio e febbraio.