Claudio Ranieri: “Ho voglia di rimettermi in discussione, ho rifiutato alcune proposte” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Confesso che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto di no a più di una proposta. Vediamo se arriva la chiamata di una Nazionale. Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti”. Lo ha detto Claudio Ranieri in un’intervista al Corriere della Sera, ammettendo che quella di tornare ad allenare è più di un’idea. L’ultima esperienza della carriera fin qui è stata Cagliari (“Per me è più importante di Leicester”) e il grande rimpianto è stato lo Scudetto perso con la Roma nel 2010: “Sono pratico e fatalista. È vero che, per come si erano messe le cose, potevamo farcela. Però nessuno ricorda mai che sono arrivato a campionato iniziato e ho fatto più punti dell’Inter. Eravamo in testa, ma abbiamo perso in casa 2-1 con la Samp, una partita che doveva finire 3-0. Il calcio è così. Della Roma mi resta il cuore gonfio della mia gioia di essere romanista”. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Confesso che hodiinanche se ho già detto di no a più di una proposta. Vediamo se arriva la chiamata di una Nazionale. Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti”. Lo ha dettoin un’intervista al Corriere della Sera, ammettendo che quella di tornare ad allenare è più di un’idea. L’ultima esperienza della carriera fin qui è stata Cagliari (“Per me è più importante di Leicester”) e il grande rimpianto è stato lo Scudetto perso con la Roma nel 2010: “Sono pratico e fatalista. È vero che, per come si erano messe le cose, potevamo farcela. Però nessuno ricorda mai che sono arrivato a campionato iniziato e ho fatto più punti dell’Inter. Eravamo in testa, ma abbiamo perso in casa 2-1 con la Samp, una partita che doveva finire 3-0. Il calcio è così. Della Roma mi resta il cuore gonfio della mia gioia di essere romanista”.

