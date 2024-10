Cina | PMI non manifatturiero si attesta a 502 a ottobre

Cina: PMI non manifatturiero si attesta a 50,2 a ottobre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – L’Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore non manifatturiero cinese si e’ attestato a 50,2 in ottobre, con un aumento rispetto al valore di 50 di settembre, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una inferiore riflette una contrazione. Il sottoindice del settore dei servizi si e’ attestato a 50,1 in ottobre, con un incremento rispetto al 49,9 di settembre, mentre quello del settore edile e’ diminuito a 50,4 dal 50,7 dello stesso periodo, secondo l’Ufficio nazionale di statistica. Romadailynews.it - Cina: PMI non manifatturiero si attesta a 50,2 a ottobre Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – L’Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore noncinese si e’to a 50,2 in, con un aumento rispetto al valore di 50 di settembre, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una inferiore riflette una contrazione. Il sottoindice del settore dei servizi si e’to a 50,1 in, con un incremento rispetto al 49,9 di settembre, mentre quello del settore edile e’ diminuito a 50,4 dal 50,7 dello stesso periodo, secondo l’Ufficio nazionale di statistica.

