Cernobbio: ritrovato vivo l'80enne disperso, salvato dopo una notte nei boschi impervi (Di giovedì 31 ottobre 2024) È una storia a lieto fine quella che arriva da Cernobbio, dove un uomo di 80 anni, dato per disperso da ieri pomeriggio, è stato finalmente ritrovato e soccorso. L’anziano, uscito per una passeggiata, non aveva fatto ritorno, facendo scattare l’allarme che ha mobilitato la centrale operativa e Quicomo.it - Cernobbio: ritrovato vivo l'80enne disperso, salvato dopo una notte nei boschi impervi Leggi tutto 📰 Quicomo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È una storia a lieto fine quella che arriva da, dove un uomo di 80 anni, dato perda ieri pomeriggio, è stato finalmentee soccorso. L’anziano, uscito per una passeggiata, non aveva fatto ritorno, facendo scattare l’allarme che ha mobilitato la centrale operativa e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l'disperso, salvato dopo una notte nei boschi impervi;, disperso da ieridal soccorso alpino; Italiasi perde nei boschi sopra, lo recuperano con l'elisoccorso; Paura per undisperso sui monti del Lago di Como: in ospedale con elisoccorso; Approfondisci 🔍

Cernobbio, disperso da ieri 80enne ritrovato vivo dal soccorso alpino

(espansionetv.it)

E’ stato ritrovato vivo un uomo di 80 anni disperso nella zona di Cernobbio. Era uscito nel pomeriggio di ieri ...

Paura per un 80enne disperso sui monti del Lago di Como: in ospedale con elisoccorso

(comozero.it)

Ritrovato vivo un uomo di 80 anni disperso nella zona di Cernobbio. Era uscito nel pomeriggio di ieri, 30 ottobre, per una passeggiata ma non era più rientrato. La centrale, dopo la segnalazione, ha a ...

Hamas: «No a una tregua breve». E l'Unicef lancia l'ennesimo allarme

(tio.ch)

COMO - È stato ritrovato vivo l'uomo di 80 anni disperso nella zona di Cernobbio. Era uscito nel pomeriggio di ieri per una passeggiata ma non era più rientrato. La centrale di emergenza, dopo la segn ...

Gizzeria, ritrovato vivo il 92enne disperso tra i boschi: era caduto in un dirupo impervio

(msn.com)

Ritrovato vivo il 92enne disperso dalla serata di ieri tra i boschi nel comune di Gizzeria. Il malcapitato durante una passeggiata in compagnia del figlio si era allontanato all'interno della zona ...