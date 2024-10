Oasport.it - Calendario ATP Parigi-Bercy 2024 oggi (31 ottobre): orari, ordine delle partite, tv, streaming

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Quarta giornata del Masters 1000 di: essendo un “1000” a 56 giocatori,scendono in campo gli ottavi di finale sul veloce indoorno. Non ci saranno italiani presenti, tutti eliminati eccezion fatta per Sinner che ha dato forfait. Sul Campo Centralesarà in campo Carlos Alcaraz che aprirà la sessione serale contro Ugo Humbert in un confronto che può regalare spettacolo. Dopo questo match il confronto che vede protagonista un altro francese: Arthur Rinderknech affronterà Grigor Dimitrov. Nel pomeriggio Arthur Fils troverà Alexander Zverev in quello che forse è il big match di giornata, mentre interessante sul Campo 1 De Minaur-Draper. Sul Campo 2 l’esordio di Bolelli/Vavassori contro Glasspool/Pavlasek. La quarta giornata del Masters 1000 dipartiràdalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport Uno (201) dalle 11.