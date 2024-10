Bruce Willis, la moglie svela: "La sua demenza è stata scambiata per balbuzie" (Di giovedì 31 ottobre 2024) La moglie di Bruce Willis ha svelato durante un'intervista, che i medici avevano inizialmente scambiato la sua malattia degenerativa per un ritorno della balbuzie dell'attore I primi sintomi di demenza di Bruce Willis sono stati archiviati come un ritorno della sua balbuzie infantile, ha dichiarato la moglie Emma Heming Willis. "Bruce ha sempre balbettato, ma è stato bravo a nasconderlo", ha detto la Heming Willis, a Town & Country, a proposito dei primi segni della demenza frontotemporale dell'attore. I sintomi della demenza, ha detto, sono iniziati con il linguaggio. "Per Bruce è iniziata nei lobi temporali e poi si è diffusa alla parte frontale del cervello. Attacca e distrugge la capacità di una persona di camminare, pensare, prendere decisioni", ha spiegato la dottoressa. "Quando il Movieplayer.it - Bruce Willis, la moglie svela: "La sua demenza è stata scambiata per balbuzie" Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladihato durante un'intervista, che i medici avevano inizialmente scambiato la sua malattia degenerativa per un ritorno delladell'attore I primi sintomi didisono stati archiviati come un ritorno della suainfantile, ha dichiarato laEmma Heming. "ha sempre balbettato, ma è stato bravo a nasconderlo", ha detto la Heming, a Town & Country, a proposito dei primi segni dellafrontotemporale dell'attore. I sintomi della, ha detto, sono iniziati con il linguaggio. "Perè iniziata nei lobi temporali e poi si è diffusa alla parte frontale del cervello. Attacca e distrugge la capacità di una persona di camminare, pensare, prendere decisioni", ha spiegato la dottoressa. "Quando il

